Вратарь украинского футбольного клуба отказался возвращаться в Киев: уговоры не помогли

Между тем киевские чиновники в спешке покидают города в ДНР. Они уезжают из Дружовки, Краматорска и Славянска. Все это началось после освобождения российской армией Часова Яра. Украинские чиновники побоялись оставаться в городах Донецкой Народной Республики.