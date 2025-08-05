Вратарь украинской команды Игорь Омельченко не вернулся в Киев. Он ушел из футбольного клуба «Кривбасс» во время сборов в Словении. Об этом рассказали в пресс-службе ФК.
Уточняется, что у Игоря Омельченко всё ещё действует контракт с командой. По мнению представителей ФК, вратарь совершил «самовольный побег».
В «Кривбассе» отметили, что команда попыталась связаться со спортсменом и уговорить его вернуться. Однако он отказался приезжать на Украину.
Между тем киевские чиновники в спешке покидают города в ДНР. Они уезжают из Дружовки, Краматорска и Славянска. Все это началось после освобождения российской армией Часова Яра. Украинские чиновники побоялись оставаться в городах Донецкой Народной Республики.