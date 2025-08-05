Россиянам рассказали, о чём молиться Почаевской иконе Божьей Матери

Возможно, пришло время ставить вопрос о перенесении иконы в Россию, где она будет в безопасности и доступна для поклонения всем верующим. Известны многочисленные случаи исцелений по молитвам перед этим образом. В 1675 году сама Божия Матерь явилась над монастырём и защитила его от турецкого нашествия. Сегодня, как никогда, нам нужна такая же защита для всех православных святынь.