Telegram впервые верифицировал персональный аккаунт: вот кто им владеет

В мессенджере Telegram впервые появился личный аккаунт с плашкой верификации профиля представителями платформы. Это значок Telegram, заключенный в голубую рамку, информирует портал «Код Дурова».
Сообщается, что первый аккаунт, верифицированный Telegram, принадлежит основателю мессенджера Павлу Дурову. Также под профилем Дурова появилась подпись «Этот аккаунт подтверждён представителями Telegram».
Автор публикации высказал преположение, что верификация от Telegram будет использоваться исключительно для аккаунтов, принадлежащих сотрудникам мессенджера.
Год назад мессенджер Telegram объявил о запуске нового способа верификации телефонных номеров Telegram Gateway. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил, что данный метод намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционный способ верификации посредством SMS-сообщения.
Почему мессенджеры WhatsApp* и Telegram становятся опасными и россиянам стоит задуматься о поиске альтернатив этим платформам, читайте здесь на KP.RU.
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