Продюсер Разин намерен доказать свое право на хиты «Ласкового мая»: он заявил о решении суда, про которое никто не знал

Автор многих хитов «Ласкового мая» Андрей Разин представит правоохранителям решение суда 2006 года, о котором никто не знал. Продюсер отметил, что заявление касается песен музыкальной группы, пишет РИА Новости.
По словам Андрея Разина, решение будет представлено в Хостинском районном суде. Это произойдет 5 августа, сказано в материале.
«Будет заявлено решение суда, которое было принято в 2006 году. Это был единственный раз, когда мы с Сергеем Кузнецовым встретились в этом суде и определились, кто является автором хитов “Ласкового мая”. Кузнецов признал в судебном заседании, что автором всех хитов “Ласкового мая” являюсь я, Андрей Разин», — поделился спикер.
В субботу, 2 августа, стало известно, что суд признал ничтожным договор о передаче продюсеру Андрею Разину прав на песни группы. Продюсер попытался оспорить права на 23 композиции.