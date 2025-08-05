Продюсер Разин намерен доказать свое право на хиты «Ласкового мая»: он заявил о решении суда, про которое никто не знал

«Будет заявлено решение суда, которое было принято в 2006 году. Это был единственный раз, когда мы с Сергеем Кузнецовым встретились в этом суде и определились, кто является автором хитов “Ласкового мая”. Кузнецов признал в судебном заседании, что автором всех хитов “Ласкового мая” являюсь я, Андрей Разин», — поделился спикер.