Российские военнослужащие уничтожили пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины, мешавший продвижению в направлении Константиновки в Донецкой народной республике, сообщает РИА Новости.
Удар нанесли бойцы группировки войск «Юг».
«Разведгруппа наших бойцов выявила координаты объекта, где украинские формирования размещали личный состав и склады боеприпасов. С помощью дрона-разведчика бойцы обнаружили пункт временной дислокации противника», — рассказали агентству в пресс-центре Южной группировки войск.
Объект противника и солдаты ВСУ были ликвидированы точным ударом гаубицы Д-30.
«Уничтожив живую силу противника, наши бойцы продолжили вести активные наступательные действия в направлении населённого пункта Константиновка», — говорится в сообщении.
Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что российские военные активно продвигаются в районе Константиновки и Часова Яра. Он подчеркнул, что Вооружённые силы Украины находятся на грани агонии на покровском участке в Донецкой народной республике.