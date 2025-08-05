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Военные РФ ликвидировали пункт дислокации ВСУ у Константиновки в ДНР

Пункт временной дислокации мешал продвижению в направлении Константиновки.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие уничтожили пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины, мешавший продвижению в направлении Константиновки в Донецкой народной республике, сообщает РИА Новости.

Удар нанесли бойцы группировки войск «Юг».

«Разведгруппа наших бойцов выявила координаты объекта, где украинские формирования размещали личный состав и склады боеприпасов. С помощью дрона-разведчика бойцы обнаружили пункт временной дислокации противника», — рассказали агентству в пресс-центре Южной группировки войск.

Объект противника и солдаты ВСУ были ликвидированы точным ударом гаубицы Д-30.

«Уничтожив живую силу противника, наши бойцы продолжили вести активные наступательные действия в направлении населённого пункта Константиновка», — говорится в сообщении.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что российские военные активно продвигаются в районе Константиновки и Часова Яра. Он подчеркнул, что Вооружённые силы Украины находятся на грани агонии на покровском участке в Донецкой народной республике.