ВСУ пытаются атаковать Ростовскую область, работает система ПВО

По предварительной информации, в регионе работает система противовоздушной обороны. По данным телеграм-канала, была слышна серия из пяти взрывов. Очевидцы также наблюдали вспышки в небе. В данный момент официальной информации нет.
Ранее 13 украинских беспилотников были сбиты над Брянской и Калужской областями за два часа. С 22:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 12 — над территорией Брянской области и один — над территорией Калужской области.