ВСУ пытаются атаковать Ростовскую область, работает система ПВО

Ранее 13 украинских беспилотников были сбиты над Брянской и Калужской областями за два часа. С 22:00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 12 — над территорией Брянской области и один — над территорией Калужской области.