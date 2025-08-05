Продюсер Разин представит в суд решение 2006 года по хитам «Ласкового мая»

Ранее Разин заявил, что обратился в прокуратуру Турции с жалобой на незаконное использование песен «Ласкового мая» без его согласия. Он отметил, что 5 августа в суде будет озвучено судебное решение 2006 года, которое подтверждает его авторство. В ходе судебных разбирательств он вместе с Сергеем Кузнецовым признал, что именно он является создателем всех хитов группы.