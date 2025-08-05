Продюсер Разин представит в суд решение 2006 года по хитам «Ласкового мая»

Музыкальный продюсер Андрей Разин сообщил РИА Новости, что во вторник он планирует представить в Хостинском районном суде решение, вынесенное в 2006 году, подтверждающее его авторство на 27 хитов группы «Ласковый май».
Среди этих композиций — популярные песни «Седая ночь» и «Белые розы». Разин подчеркнул, что это решение является важным документом в его споре о правах на эти произведения.
Ранее Разин заявил, что обратился в прокуратуру Турции с жалобой на незаконное использование песен «Ласкового мая» без его согласия. Он отметил, что 5 августа в суде будет озвучено судебное решение 2006 года, которое подтверждает его авторство. В ходе судебных разбирательств он вместе с Сергеем Кузнецовым признал, что именно он является создателем всех хитов группы.
Разин добавил, что у него есть все необходимые документы, подтверждающие это решение. Кроме того, он заверил, что как гражданин Турции он официально подтвердил данное судебное постановление в Генеральном консульстве России в Анталье.
Ранее адвокат Андрей Алешкин заявил, что иск продюсера Андрея Разина к наследникам экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова обречен на провал. По его словам, «Разин не является человеком, который имеет право обращаться с таким иском».