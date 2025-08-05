В Госдуме хотят ввести спортивный кешбэк для болельщиков: вот за что вернут часть денег

В России могут ввести кешбэк для болельщиков, которые посещают спортивные мероприятия в других регионах. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов.
«В целях развития внутреннего туризма и популяризации спорта в нашей стране, прошу рассмотреть возможность запуска государственной программы спортивного кешбэка по аналогии с ранее успешно реализованной туристической программой», — сказано в письме Хамитова главе российского правительства Михаилу Мишустину. Документ цитирует РИА Новости.
Речь идёт о посещении официальных матчей, соревнований и турниров. Депутат предполагает, что такой кешбэк будет полезен для семей с детьми, школьников, студентов и воспитанников спортшкол.
Также в Годуме РФ рассматривается вопрос о возобновлении специальной программы компенсации затрат на детский туризм — детский кешбэк — направленной на повышение доступности организованного отдыха для детей в летний период.
Тем временем число поездок иностранных туристов в Россию составило более 1,6 млн за период с января по май 2025 года.