В ГД предложили возвращать деньги болельщикам за путешествия по стране

Для болельщиков придумали кэшбэк.
В Госдуме выступили с предложением ввести частичный возврат денег болельщикам, которые ездят на спортивные мероприятия по стране. Об этом говорится в письме депутата Амира Хамитова, направленном главе правительства России Михаилу Мишустину.
«В целях развития внутреннего туризма и популяризации спорта в России, прошу рассмотреть возможность запуска госпрограммы спортивного кешбэка», — передает ТАСС со ссылкой на письмо. Хамитов уточнил, что механизм кэшбэка можно сделать по аналогии с реализованной туристической программой.
Ранее туроператоры в России выступили в поддержку программы туристического кэшбэка. Они отметили важность для регионов притока гостей, которые способствуют развитию экономики.