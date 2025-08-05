В Иркутске обещают грозу и +21 градус 5 августа

Погода в Иркутске 5 августа 2025 года обещает небольшой дождь днем. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, столбик термометра поднимется до отметки в +21 градус. В течение дня будет преобладать холодный ветер.
Погода в Иркутске 5 августа 2025.
— Облачно, днём с прояснениями, небольшой дождь, ветер северо-западный 5−10 м/с, в пригородной зоне 15−18 м/с, температура днем +19…+21, — поделились метеорологи.
Что касается остальных частей региона, то там тоже пройдут грозы и сильные дожди. Утром туман. Ветер северо-западный с порывами до 15−20 м/с. Воздух прогреется до +24 градусов. На мере Иркутской области, если будет солнечно, то до +32. Вот, что обещает погода в Иркутске 5 августа 2025 и регионе.