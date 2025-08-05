Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту восьми километров. Фото

Вулкан Ключевской проснулся после недавнего землетрясения на Камчатке Юрий Демянчук (telegram-канал ФГБУН «Института вулканологии и сейсмологии» (ИВиС) ДВО РАН) Ключевская сопка считается самым высоким действующим вулканом в Евразии Юрий Демянчук (telegram-канал ФГБУН «Института вулканологии и сейсмологии» (ИВиС) ДВО РАН) Колонна пепла поднимается на высоту около восьми тысяч метров Юрий Демянчук (telegram-канал ФГБУН «Института вулканологии и сейсмологии» (ИВиС) ДВО РАН) Вулкан совершил уже несколько выбросов пепла Юрий Демянчук (telegram-канал ФГБУН «Института вулканологии и сейсмологии» (ИВиС) ДВО РАН).