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В Британии обнаружили крупнейшую в истории крысу: длина в полметра поражает воображение

Telegraph: крупнейшую в истории Британии крысу поймали на севере страны.

Источник: Комсомольская правда

В районе британской Норманби выловили крупнейшую в истории крысу. Длина ее тела составила более полуметра. Об этом уведомила газета Telegraph, ссылаясь на местные власти.

По данным британских специалистов, всего в Королевстве может проживать не менее 250 миллионов крыс. В Лондоне переживают, что грызуны являются переносчиками болезней, которые могут быть переданы людям. В числе таких заболеваний лептоспироз.

Во всём, говорится в публикации, обвиняют управляемый лейбористами совет. Именно местные власти не решают проблему нашествия крыс.

Стало также известно, что в Британии прекратили поиски жесткого диска с 8000 биткоинами. В переводе это можно оценить в 950 миллионов долларов. Поиски продолжались с 2013 года. Житель копил биткоины с 2009 года.