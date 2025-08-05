В Британии обнаружили крупнейшую в истории крысу: длина в полметра поражает воображение

В районе британской Норманби выловили крупнейшую в истории крысу. Длина ее тела составила более полуметра. Об этом уведомила газета Telegraph, ссылаясь на местные власти.
По данным британских специалистов, всего в Королевстве может проживать не менее 250 миллионов крыс. В Лондоне переживают, что грызуны являются переносчиками болезней, которые могут быть переданы людям. В числе таких заболеваний лептоспироз.
Во всём, говорится в публикации, обвиняют управляемый лейбористами совет. Именно местные власти не решают проблему нашествия крыс.
Стало также известно, что в Британии прекратили поиски жесткого диска с 8000 биткоинами. В переводе это можно оценить в 950 миллионов долларов. Поиски продолжались с 2013 года. Житель копил биткоины с 2009 года.