Единственная в России 400-балльница ЕГЭ Яшмолкина отличилась на вступительном экзамене в МГУ: вот что произошло

Абитуриентка Надежда Яшмолкина, единственная в России получившая 400 баллов на ЕГЭ в 2025 году, на дополнительном вступительном испытании в МГУ набрала 100 баллов из 100 возможных. Об этом информирует Telegram-канал «Первый университетский» со ссылкой на данные приёмной комиссии.