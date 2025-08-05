Единственная в России 400-балльница ЕГЭ Яшмолкина отличилась на вступительном экзамене в МГУ: вот что произошло

Абитуриентка Надежда Яшмолкина, единственная в России получившая 400 баллов на ЕГЭ в 2025 году, на дополнительном вступительном испытании в МГУ набрала 100 баллов из 100 возможных. Об этом информирует Telegram-канал «Первый университетский» со ссылкой на данные приёмной комиссии.
При этом на момент опубликования каналом информации согласие на зачисление на факультет вычислительной математики и кибернетики в МГУ от Яшмолкиной не было получено, следовательно, девушка могла выбрать другой вуз.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что Надежда Яшмолкина была намерена поступать на факультет прикладной математики и информатики НИУ ВШЭ.
Также сообщалось, что выпускница Надежда Яшмолкина, набравшая рекордные 400 баллов на ЕГЭ, получила предложение о стажировке в команде цифровой платформы Max.
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Ранее Надежда Яшмолкина посоветовала школьникам участвовать в олимпиадах, чемпионатах и интеллектуальных состязаниях, чтобы стать ближе к своему профессиональному будущему.