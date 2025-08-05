В Румынии объявили ЧС из-за загрязненной нефти из Азербайджана

В нефть, которая поставляется по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (BTC), попало топливо с органическими хлоридами, использующимися для увеличения добычи сырья. Об этом 26 июля сообщила компания из Великобритании British Petroleum (BP Plc). Компании стало известно о потенциальных проблемах с загрязнением отдельных партий нефти из Азербайджана.