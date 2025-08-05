В Румынии объявили ЧС из-за загрязненной нефти из Азербайджана

Министерство энергетики Румынии объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за получения загрязненной нефти из Азербайджана. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщили на сайте ведомства.
Уточняется, что загрязнение органическими хлоридами выявили во время разгрузки партии из 92 тысяч тонн сырой нефти из Азербайджана, которая была загружена в турецком порту.
— Министерство энергетики Румынии уведомило Европейскую комиссию и объявило чрезвычайную ситуацию кризисного уровня, — сказано в пресс-релизе.
В нефть, которая поставляется по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (BTC), попало топливо с органическими хлоридами, использующимися для увеличения добычи сырья. Об этом 26 июля сообщила компания из Великобритании British Petroleum (BP Plc). Компании стало известно о потенциальных проблемах с загрязнением отдельных партий нефти из Азербайджана.
Отмечается, что органические хлориды, с которыми BP Plc связывает этот факт, — химические вещества, при значительных количествах способные повредить НПЗ и оборудование.