США анонсируют строительство ядерного реактора на Луне для опережения конкурентов

Исполняющий обязанности директора NASA и министр транспорта США Шон Даффи на этой неделе планирует представить ускоренную программу по возведению ядерного реактора на поверхности Луны, сообщает издание Politico, ссылаясь на внутренние документы и источники в администрации.
По данным газеты, NASA намерено установить более конкретные сроки для реализации проекта создания мощного ядерного реактора, который обеспечит энергоснабжение лунной базы. Представитель агентства подчеркнул, что эти меры направлены на обеспечение лидерства США в новой фазе космической гонки.
Кроме того, Даффи предложил директиву, предусматривающую ускоренную замену Международной космической станции. В рамках инициативы NASA планирует запросить у промышленности предложения по запуску ядерного реактора мощностью около 100 киловатт к 2030 году. В документе также отмечается, что первая страна, которая создаст такую установку на Луне, сможет объявить вокруг нее запретную зону, что может ограничить возможности конкурентов — в частности, России и Китая.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил о подписании в мае 2025 года меморандума с Китайской национальной космической администрацией по совместному созданию лунной электростанции в рамках Международной научной лунной станции. Российские учёные также планируют изучать атмосферу Венеры с целью выявления возможных признаков жизни.
Китай же ставит задачу высадки человека на Луну к 2030 году для проведения широкомасштабных научных исследований.