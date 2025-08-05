США анонсируют строительство ядерного реактора на Луне для опережения конкурентов

Кроме того, Даффи предложил директиву, предусматривающую ускоренную замену Международной космической станции. В рамках инициативы NASA планирует запросить у промышленности предложения по запуску ядерного реактора мощностью около 100 киловатт к 2030 году. В документе также отмечается, что первая страна, которая создаст такую установку на Луне, сможет объявить вокруг нее запретную зону, что может ограничить возможности конкурентов — в частности, России и Китая.