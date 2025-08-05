США построят ядерный реактор на Луне к 2030 году.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщал о планах России по созданию на Луне научной станции с атомной электростанцией для обеспечения энергоснабжения инфраструктуры в условиях лунной ночи. Национальный проект по освоению Луны стартует в 2026 году, и к нему уже присоединились Китай и еще 13 стран, а также ведутся переговоры о сотрудничестве с Илоном Маском и SpaceX.