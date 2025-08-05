США построят ядерный реактор на Луне к 2030 году.
Исполняющий обязанности директора NASA и министр транспорта США Шон Даффи на текущей неделе объявит об ускорении планов по строительству ядерного реактора на Луне. Об этом сообщает газета Politico.
«Даффи на этой неделе объявит об ускоренных планах строительства ядерного реактора на Луне», — приводит Politico выдержку из документов. В публикации отмечается, что инициатива предусматривает запуск ядерного реактора мощностью 100 киловатт к 2030 году. NASA планирует запросить у промышленности предложения по реализации этого проекта. По словам высокопоставленного чиновника агентства, такие меры принимаются для «победы во второй космической гонке».
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщал о планах России по созданию на Луне научной станции с атомной электростанцией для обеспечения энергоснабжения инфраструктуры в условиях лунной ночи. Национальный проект по освоению Луны стартует в 2026 году, и к нему уже присоединились Китай и еще 13 стран, а также ведутся переговоры о сотрудничестве с Илоном Маском и SpaceX.