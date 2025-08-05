ВСУ ставят ретрансляторы для дальности атак беспилотников в Белгородской области

Украинские военные устанавливают ретрансляторы около границы с Россией для увеличения дальности действия своих БПЛА против жителей Белгородской области. Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
— В Харьковской области у российской границы ВСУ установили ретрансляторы для увеличения дальности действия своих ударных беспилотников. Благодаря им они могут бить в том числе по гражданским объектам и терроризировать жителей Белгородской области, — цитирует его агентство.
Около 50 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины стянули в Черниговскую область в нескольких километрах от границы с Брянской областью, сообщил 4 августа Telegram-канал Mash.
Взрывы прогремели в Ростовской области. Местные жители сообщили о громких звуках в городах Калинин и Шахты, написал 5 августа Telegram-канал Shot.
Силами противовоздушной обороны за два часа были ликвидированы 13 украинских БПЛА, сообщило 5 августа Министерство обороны Российской Федерации. 12 дронов сбили над Брянской областью и один — над Калужской областью.