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ВСУ ставят ретрансляторы для дальности атак беспилотников в Белгородской области

Украинские военные устанавливают ретрансляторы около границы с Россией для увеличения дальности действия своих БПЛА против жителей Белгородской области. Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

Украинские военные устанавливают ретрансляторы около границы с Россией для увеличения дальности действия своих БПЛА против жителей Белгородской области. Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

— В Харьковской области у российской границы ВСУ установили ретрансляторы для увеличения дальности действия своих ударных беспилотников. Благодаря им они могут бить в том числе по гражданским объектам и терроризировать жителей Белгородской области, — цитирует его агентство.

Около 50 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины стянули в Черниговскую область в нескольких километрах от границы с Брянской областью, сообщил 4 августа Telegram-канал Mash.

Взрывы прогремели в Ростовской области. Местные жители сообщили о громких звуках в городах Калинин и Шахты, написал 5 августа Telegram-канал Shot.

Силами противовоздушной обороны за два часа были ликвидированы 13 украинских БПЛА, сообщило 5 августа Министерство обороны Российской Федерации. 12 дронов сбили над Брянской областью и один — над Калужской областью.

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