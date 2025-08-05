В России детям предлагают выдавать именные сертификаты на летний отдых: как они будут действовать

Детям из России в ГД предложили предоставлять сертификаты в оздоровительные лагеря и санатории. Депутаты хотят ввести соответствующие документы номиналом 20 тысяч рублей, пишет РИА Новости.
Отмечается, что если закон будет принято, то оздоровительные сертификаты начнут выдавать после подписания соответствующего распоряжения правительством России. Изменения будут внесены в статью 12 закона «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».
«Предлагается внести дополнение, закрепляющее право каждого ребенка — гражданина Российской Федерации на получение ежегодного именного оздоровительного сертификата номиналом 20 000 рублей», — сказано в пояснительной записке.
В России также хотят запретить въезд в РФ иностранцам, имеющим судимости. При этом не важно, где мигрантом было совершено преступление — на территории России или за рубежом.