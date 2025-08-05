Сальдо наградил мать Кадырова за заслуги перед Херсонской областью

«Передал Аймани Насиевне знак ордена “За заслуги перед Херсонской областью” I степени. Соответствующей награды она удостоена указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо», — написал Даудов в своем telegram-канале. Сальдо подчеркнул значительный личный вклад в развитие военного сотрудничества и оказание содействия при выполнении поставленных задач в ходе специальной военной операции на территории региона.