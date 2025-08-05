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Сальдо наградил мать Кадырова за заслуги перед Херсонской областью

Аймани Кадырова, возглавляющая региональный общественный фонд имени Ахмат-хаджи Кадырова и являющаяся матерью руководителя Чеченской Республики, удостоена ордена «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Об этом сообщил председатель правительства Чечни Магомед Даудов.

Мать Рамзана Кадырова Аймани удостоена высокой награды.

Аймани Кадырова, возглавляющая региональный общественный фонд имени Ахмат-хаджи Кадырова и являющаяся матерью руководителя Чеченской Республики, удостоена ордена «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Об этом сообщил председатель правительства Чечни Магомед Даудов.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСын Рамзана Кадырова Адам обратился к Путину.

«Передал Аймани Насиевне знак ордена “За заслуги перед Херсонской областью” I степени. Соответствующей награды она удостоена указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо», — написал Даудов в своем telegram-канале. Сальдо подчеркнул значительный личный вклад в развитие военного сотрудничества и оказание содействия при выполнении поставленных задач в ходе специальной военной операции на территории региона.

4 августа Кадырова праздновала свой день рождения. В своем поздравительном сообщении Даудов охарактеризовал ее как обладательницу большого сердца, твердого характера, а также уникального сочетания мудрости, терпения и сострадания.

Ранее Аймани Кадырова была удостоена ордена «За служение религии Ислам» I степени. О вручении награды сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В мае сын Рамзана Кадырова Адам получил две медали.

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