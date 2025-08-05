У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6.0

Также сообщалось, что активизировалась Ключевская Сопка — самый высокий и один из самых активных вулканов не только в России, но и во всей Евразии. Над кратером поднимались столбы дыма и пепла, а вечером 2 августа началось неожиданное извержение вулкана Крашенинникова.