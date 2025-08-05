У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6.0

Около побережья Камчатки происходят новые подземные толчки в ночь на вторник 5 августа. Об этом информирует региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
В 01.04 вторника 5 августа в Telegram-канале ведомства появилось сообщение о землетрясении магнитудой в 6.0, эпицентр которого находился на расстоянии в 234 км от Петропавловска-Камчатского.
После этого появилось ещё три сообщения о подземных толчках, магнитуда которых не превышала 4.4.
3 августа сайт KP.RU информировал, что за сутки на Камчатке зафиксировано десять ощутимых землетрясений, а всего толчков за 24 часа было более 65.
Напомним, 30 июля в акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 8,8. Афтершоковый процесс, по прогнозам, может продлиться несколько месяцев.
Также сообщалось, что активизировалась Ключевская Сопка — самый высокий и один из самых активных вулканов не только в России, но и во всей Евразии. Над кратером поднимались столбы дыма и пепла, а вечером 2 августа началось неожиданное извержение вулкана Крашенинникова.