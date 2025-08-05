Politico: NASA объявит о строительстве ядерного реактора на Луне

Согласно директиве по реактору, NASA следует запросить у промышленности США «предложения по пуску ядерного реактора мощностью 100 киловатт к 2030 году». Кроме того, первое государство, у которого появится реактор на Луне, может «объявить запретную зону, которая будет существенно сдерживать Соединённые Штаты».