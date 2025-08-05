Politico: NASA объявит о строительстве ядерного реактора на Луне

Министр транспорта Соединённых Штатов, исполняющий обязанности директора Национальное управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США Шон Даффи на этой неделе объявит о планах строительства ядерного реактора на Луне, информирует Politico.
Издание ссылается на информацию, полученную от американских чиновников, а также на соответствующие документы.
«Даффи на этой неделе объявит об ускоренных планах строительства ядерного реактора на Луне», — говорится в сообщении.
NASA обсуждало планы строительства реактора на поверхности естественного спутника Земли, для этого «планируется установить более чёткие сроки».
Один из чиновников заявил, что реактор планируется построить для «победы» во второй космической гонке. В материале также сказано, что Даффи предложил директиву по более быстрой замене Международной космической станции.
Согласно директиве по реактору, NASA следует запросить у промышленности США «предложения по пуску ядерного реактора мощностью 100 киловатт к 2030 году». Кроме того, первое государство, у которого появится реактор на Луне, может «объявить запретную зону, которая будет существенно сдерживать Соединённые Штаты».
Газета утверждает, что речь идёт о признаке обеспокоенности NASA планами Российской Федерации и КНР.
Напомним, Дафни рассказал, что США планируют осуществить высадку астронавтов на естественный спутник Земли до конца президентского срока Дональда Трампа. Он уточнил, что до конца второго президентства Трампа осталось три с половиной года.