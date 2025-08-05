Сальдо наградил мать Кадырова орденом за заслуги перед Херсонской областью

Мать главы Чеченской Республики, президента регионального общественного фонда имени Ахмат-хаджи Кадырова — Аймани Кадырова наградили орденом «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Об этом в понедельник, 4 августа, сообщил председатель чеченского правительства Магомед Даудов.
— Я передал Аймани Насиевне орден «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Этой наградой она была удостоена указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо за личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время проведения спецоперации в регионе, — написал он в Telegram-канале.
4 августа Аймани Кадырова отмечала день рождения. Председатель правительства Чечни в своем поздравлении назвал ее человеком с «большим сердцем, сильным характером и редким сочетанием мудрости, терпения и милосердия».
В наградном списке для присвоения званий «Герой Чечни», было девять русских, пять чеченцев и украинец, сообщил 24 июня глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Он отметил, что это и есть «истинный спецназ “Ахмат”.
Секретаря Совета безопасности Чечни Адама Кадырова наградили памятной медалью за вклад в развитие Росгвардии — подразделения ОМОН «Ахмат-Крепость». Об этом 21 мая сообщил глава подразделения Абдул-Керим Кадыров. Для 17-летнего Адама Кадырова это уже 26-я награда.