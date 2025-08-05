Сальдо наградил мать Кадырова орденом за заслуги перед Херсонской областью

— Я передал Аймани Насиевне орден «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Этой наградой она была удостоена указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо за личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время проведения спецоперации в регионе, — написал он в Telegram-канале.