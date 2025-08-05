Юрист рассказала, какое наказание ждет сотрудника за слишком долгий обед

При этом конкретное место приема пищи может быть любым, если только локальные акты компании не содержат ограничений на обед непосредственно за рабочим столом. Кроме того, Владимирова отметила, что на предприятиях, где технологический процесс не позволяет организовать отдельный перерыв, руководство обязано обеспечить возможность отдыха и питания в рабочее время, ссылаясь на часть 3 статьи 108 Трудового кодекса РФ.