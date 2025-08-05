В Иркутске девушке попался киш с паразитами в популярной сети пекарен

Ранее жительница Москвы пожаловалась на получение протухших продуктов в онлайн-заказе из магазина «Магнит», расположенного на улице Байкальской. Из пяти заказанных позиций три оказались с истёкшим сроком годности. В частности, форель была просрочена почти на месяц, огурцы оказались мягкими и гнилыми, а сельдерей находился в состоянии разложения, испачкав слизью остальные продукты в пакете. После продолжительных переговоров с сервисом доставки, женщине удалось вернуть деньги за испорченные товары, однако в компенсации за продукты, пострадавшие от «соседства» с просрочкой, ей отказали.