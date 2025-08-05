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В Иркутске девушке попался киш с паразитами в популярной сети пекарен

Жительница Иркутска обнаружила в кише, приобретённом в одной из пекарен крупной сети «Хлебико», червей, похожих на опарышей. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Источник: Life.ru

Жительница Иркутска обнаружила в кише сети «Хлебико» червей, похожих на опарышей. Видео © SHOT ПРОВЕРКА.

Девушка обратилась в службу поддержки сети, где ей ответили, что такого в принципе не может быть, и предположили, что проблема заключается в «богатой фантазии» покупательницы. После такого ответа Анастасия подала жалобу в Роспотребнадзор. «Хлебико» — популярная сеть пекарен, имеющая десятки точек по всей стране.

Ранее жительница Москвы пожаловалась на получение протухших продуктов в онлайн-заказе из магазина «Магнит», расположенного на улице Байкальской. Из пяти заказанных позиций три оказались с истёкшим сроком годности. В частности, форель была просрочена почти на месяц, огурцы оказались мягкими и гнилыми, а сельдерей находился в состоянии разложения, испачкав слизью остальные продукты в пакете. После продолжительных переговоров с сервисом доставки, женщине удалось вернуть деньги за испорченные товары, однако в компенсации за продукты, пострадавшие от «соседства» с просрочкой, ей отказали.