В центре Владивостока временно ограничат движение транспорта для Крестного хода

Напомним, Крёстный ход проходит в Приморье с 22 июня по 19 августа. Освящение иконы состоялось 22 июня в стенах Спасо-Преображенского собора сразу после торжественной литургии. После этого святыня отправилась из Владивостока в Лучегорск и продолжает своё духовное путешествие, посещая многие города и сёла Приморья.