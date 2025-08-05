В центре Владивостока временно ограничат движение транспорта для Крестного хода

Администрация Владивостока опубликовала постановление о временных ограничениях движения транспорта в центре города. Мера связана с обеспечением безопасности участников масштабного Крестного хода с иконой «Собор святых покровителей воинства Российского», который пройдет утром 19 августа, сообщает ИА PrimaMedia.
С 8:00 до 9:15 утра 19 августа будут запрещены движение и парковка всех транспортных средств на участке улицы Корабельная набережная — от дома 1а, строение 2, до дома 4, строение 2 (район 33-го причала).
Для минимизации неудобств водителям рекомендован объездной маршрут по Светланской, Светланскому переулку и Алеутской.
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Крестный ход со святыней «Собор покровителей воинства российского» пройдет по городам и сёлам края.
Напомним, Крёстный ход проходит в Приморье с 22 июня по 19 августа. Освящение иконы состоялось 22 июня в стенах Спасо-Преображенского собора сразу после торжественной литургии. После этого святыня отправилась из Владивостока в Лучегорск и продолжает своё духовное путешествие, посещая многие города и сёла Приморья.
Завершится Крестный ход 19 августа торжественным богослужением на престольный праздник кафедрального собора — в день Преображения Господня.