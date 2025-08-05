Мать Кадырова наградили за заслуги перед Херсонской областью

Он отметил, что лично передал Аймани Насиевне этот знак отличия. Награждение произошло по указу губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, который отметил её значительный вклад в укрепление боевого содружества и активное участие в решении задач, связанных с проведением специальной военной операции на территории региона.