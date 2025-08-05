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Мать Кадырова наградили за заслуги перед Херсонской областью

Орден был вручен председателем правительства Чеченской Республики Магомедом Даудовым.

Источник: Аргументы и факты

Мать главы Чечни и руководитель регионального общественного фонда имени Ахмат-хаджи Кадырова, Аймани Кадырова, была удостоена высокой награды — ордена «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Об этом сообщил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов.

Он отметил, что лично передал Аймани Насиевне этот знак отличия. Награждение произошло по указу губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, который отметил её значительный вклад в укрепление боевого содружества и активное участие в решении задач, связанных с проведением специальной военной операции на территории региона.

Даудов подчеркнул, что эта награда является признанием её личных заслуг и усилий в поддержке и содействии в сложных условиях проведения военных мероприятий.

Ранее глава Чечни рассказал, что обыграл своего старшего сына Ахмата в товарищеском матче по шахматам. Рамзан Кадыров указал, что теперь они будут готовиться к реваншу.

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