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В Миллерово Ростовской области авария в сетях оставила часть потребителей без света

Не менее десяти взрывов прозвучало над городами Миллерово, Белая Калитва и в станице Тацинская Ростовской области. Об этом сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны по украинским беспилотникам. По словам местных жителей, было видно множество вспышек в небе. На нескольких улицах Миллерово отключилось электричество. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Компания «Донэнерго» сообщила об аварии в сетях, из-за которой часть потребителей осталась без электричества.

Ранее в Ростовской области прогремела серия из пяти взрывов. Местные жители сообщили о громких звуках в хуторе Калинин и городе Шахты. Очевидцы также наблюдали вспышки в небе. В данный момент официальной информации нет.