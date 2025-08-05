Смелость и выносливость помогают покорять вершины

— Мы продвигались осторожно, когда внезапно начался интенсивный стрелковый бой. Семь противников, спрятавшись в кустах, открыли огонь из автоматов. Пришлось занять круговую оборону и отвечать, не теряя хладнокровия. Мы тогда действовали двойками и тройками, постоянно перемещаясь, чтобы не дать себя зажать. В итоге мы взяли верх, но это было по-настоящему горячее столкновение, — добавляет он.