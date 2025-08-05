Смелость и выносливость помогают покорять вершины

Спецкор «Вечерней Москвы», старший лейтенант Марат Чернышов продолжает работу в зоне СВО. В этот раз он встретился с командиром штурмового отделения в группировке войск «Восток» с позывным «Козерог».
Он привык к жизни под светом софитов, создавал рекламные кампании, работал на телевидении и уверенно шагал по карьерной лестнице в Хабаровске. Но в январе 2024 года молодой маркетолог, известный теперь как «Козерог», добровольно отправился на специальную военную операцию.
— Почему именно «Козерог»? — спрашиваю я.
Он улыбается:
— Это не связано с гороскопом. Козерог — одно из самых выносливых животных, способных покорить даже самые высокие вершины. В боях выносливость очень важна.
За плечами бойца немало операций, включая штурмы населенных пунктов Богоявленка, Шахты и Шевченко. Последний бой за село Шевченко оказался особенно сложным. Противник контролировал небо, используя FPV-дроны и БПЛА. Заходить приходилось по одному, ночью, на мотоциклах, в противодроновых пончо, с выключенными фарами.
— Подъезжаешь на мотоцикле — адреналин зашкаливает, — вспоминает он. — Кажется, каждую секунду может прилететь. Но главное — быстро добраться до лесополосы, занять позицию и быть готовым к стрелковому бою.
Особенно запомнился эпизод, когда во время ночного заезда его товарища ранил пулеметчик противника. Пуля пробила мотоцикл, боец потерял управление и упал.
— Мгновение, и сердце остановилось. Ты знаешь, что надо продолжать движение, но одновременно хочешь помочь другу. В такие моменты и проверяется боевое братство, — с волнением рассказывает «Козерог». — Мы быстро сориентировались, прикрыли его огнем и эвакуировали. Травма оказалась несерьезной, но воспоминания останутся навсегда.
Командир отделения признается, что перед каждым штурмом тщательно изучают карты и записи с дронов, пытаясь просчитать действия противника. Но на поле боя все меняется стремительно:
— Бывает, готовишься, видишь на карте дом, а подходишь — его уже нет. В первые секунды теряешься, но тут помогают командир роты и разведчики. Связь — это жизнь, — говорит командир.
Один из таких случаев произошел в лесополосе под Шевченко, где бойцам пришлось столкнуться с неожиданной засадой:
— Мы продвигались осторожно, когда внезапно начался интенсивный стрелковый бой. Семь противников, спрятавшись в кустах, открыли огонь из автоматов. Пришлось занять круговую оборону и отвечать, не теряя хладнокровия. Мы тогда действовали двойками и тройками, постоянно перемещаясь, чтобы не дать себя зажать. В итоге мы взяли верх, но это было по-настоящему горячее столкновение, — добавляет он.
Село брали неделю. Противник оказывал упорное сопротивление, стреляли из укрытий и устраивали засады. Однажды, уже в самом Шевченко, бойцы столкнулись с неожиданностью:
— Баннер висел на доме, обычный такой, рекламный. А за ним стены не оказалось — враг там устроил засаду. Завязался серьезный бой. Они в основном боятся, бегут, но бывает, вступают в стрелковый бой. Нам приходилось жестко отвечать.
Особенно тяжело приходится из-за беспилотников.
— У них основная оборона строится на FPV-дронах и минометах. Смотришь — дрон кружит, сбрасывает снаряды на раненого бойца снова и снова. Больше всего ненависти именно к операторам этих БПЛА. Хотелось бы поймать хоть одного такого лично.
«Козерог» отмечает высокий моральный дух своего подразделения. Мотивация добровольца идет от его корней и семейных традиций:
— Мои прадеды воевали, были награждены, дед служил в ФСБ. Я с детства бывал в воинских частях, впитывал это чувство ответственности. Оставаться в стороне я не мог. Это мой долг.
КСТАТИ.
«Козерог» уже награжден орденом Жукова и медалью «За воинскую доблесть». А еще он не любит говорить о трофеях, хотя среди них есть и оружие, и нашивки противника, и даже флешка с личными данными целой бригады Вооруженных сил Украины.