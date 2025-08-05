В России разработали программу, которая способна находить трещины в мостах

Дроны с ИИ будут искать трещины в мостах вместо людей.
Российские ученые создали систему на основе искусственного интеллекта, которая автоматически обнаруживает опасные трещины в мостах, тоннелях и других сооружениях. Разработка устанавливается на дроны и работает в 100 раз быстрее человека, обеспечивая точность до 88,7%. Об этом сообщают СМИ.
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«Специалисты Уральского федерального университета представили инновационную систему мониторинга инфраструктуры с использованием искусственного интеллекта. Нейросеть, установленная на дроны, способна за секунды выявлять трещины в мостах, тоннелях и зданиях, анализируя видео в реальном времени. Технология имитирует принцип фокусировки человеческого взгляда, что значительно повышает точность обнаружения дефектов», — передают «Известия».
Разработка уже показала эффективность 88,7% при тестировании на реальных объектах в России и Китае. В отличие от традиционных методов, требующих участия трех и более специалистов, а иногда и промышленных альпинистов, новая система работает автономно. ИИ обрабатывает до 232 кадров в секунду прямо на борту дрона, без необходимости передачи данных на серверы.
Учены полагают, что новая технология заменит многочасовые ручные проверки, снизит риск аварий и сэкономит бюджет. Особенностью системы стало использование алгоритма SimAM, который минимизирует ложные срабатывания на тенях или водяных пятнах.
Сейчас команда дорабатывает технологию, добавляя поддержку инфракрасных камер для выявления скрытых дефектов. Это закладывает основу для круглосуточного мониторинга.
Эксперты подчеркивают, что пока система требует контроля со стороны человека. По оценкам специалистов, для полной автоматизации всех процессов диагностики потребуется еще 5−10 лет. Однако новая технология уже сейчас может значительно ускорить и удешевить процесс обследования критически важных объектов инфраструктуры.