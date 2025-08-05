В России разработали программу, которая способна находить трещины в мостах

Разработка уже показала эффективность 88,7% при тестировании на реальных объектах в России и Китае. В отличие от традиционных методов, требующих участия трех и более специалистов, а иногда и промышленных альпинистов, новая система работает автономно. ИИ обрабатывает до 232 кадров в секунду прямо на борту дрона, без необходимости передачи данных на серверы.