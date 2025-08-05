В России усложнили получение кредитов ради безопасности

Ранее россиянам предложили установить сервис, который будет предупреждать о подозрительных звонках. При входящих звонках он в режиме онлайн будет обращаться к специальной базе, в которой собраны цифровые шаблоны голосов мошенников. Если голос собеседника совпадет с базой аферистов, то искусственный интеллект либо предупредит пользователя об опасности, либо прервет вызов.