В России усложнили получение кредитов ради безопасности

Деньги выдадут не сразу.
В России с первого сентября человек не сможет мгновенно взять кредит в банке. Получить деньги заемщику станет немного сложнее для его же безопасности. Об этом рассказал гендиректор ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев.
«Кредиты от 50 до 200 тысяч рублей банк должен выдавать не ранее чем через четыре часа. В случае, если сумма кредита больше 200 тысяч рублей, ждать получения денег придется 48 часов», — передает издание «Прайм» слова эксперта. Мехтиев добавил, что период «охлаждения» кредита необходим, чтобы помешать мошенникам по-быстрому обмануть потенциальную жертву.
Ранее россиянам предложили установить сервис, который будет предупреждать о подозрительных звонках. При входящих звонках он в режиме онлайн будет обращаться к специальной базе, в которой собраны цифровые шаблоны голосов мошенников. Если голос собеседника совпадет с базой аферистов, то искусственный интеллект либо предупредит пользователя об опасности, либо прервет вызов.