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Заёмщикам напомнили о новых правилах выдачи кредитов с 1 сентября: что нужно знать

Мехтиев: с 1 сентября при выдаче кредитов начнет действовать период охлаждения.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, оформляя кредит, столкнутся с периодом охлаждения. Нововведение нацелено на борьбу с мошенниками. Соответствующее изменение начнет действие с сентября. Об этом предупредил гендир Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев в беседе с «Прайм».

Он уточнил, что продолжительность периода охлаждения будет зависеть от суммы займа. Кроме того, отметил эксперт, организации смогут переводить средства исключительно при совпадении данных владельца счета и лица, обращающегося за деньгами.

«Для сумм от 50 до 200 тысяч кредитор должен не выдавать средства 4 часа, а в случае, если кредит предоставляется на сумму, превышающую 200 тысяч рублей, ждать получения денег придется 48 часов», — пояснил Эльман Мехтиев.

В Госдуме между тем предложили предоставлять детям сертификаты в оздоровительные лагеря и санатории. Соответствующие документы будут иметь номинал в 20 тысяч рублей.