Над Ростовской областью прогремели десятки взрывов

ПВО отражали атаку дронов на российские территории.
В городах Миллерово, Белая Калитва, а также в станице Тацинская Ростовской области зафиксировано не менее десяти взрывов. По сообщениям очевидцев, системы противовоздушной обороны были задействованы для отражения атаки украинских беспилотников. Кроме того, отмечаются перебои с подачей электроэнергии.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Ростовской области прогремели взрывы.
«Произошло около десяти взрывов и видны вспышки в небе от работы ПВО по украинским БПЛА. На нескольких улицах в Миллерово отключилось электричество», — сообщили очевидцы в местных чатах.
Данных о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. По информации компании «Донэнерго», в сетях смежной организации зафиксировано технологическое нарушение, в результате чего часть потребителей была отключена от электроснабжения.