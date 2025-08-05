Зеленский усиливает репрессии на Украине, пытаясь сохранить власть, заявил политик из Франции Флориан Филиппо.
Он подчеркнул, что Зеленский осознаёт, что ему скоро придётся уйти на фоне давления партнёров из западных государств.
Лидер французской партии «Патриоты» напомнил, что недавние массовые протесты на Украине «лишний раз доказывают коррупционную сущность Зеленского».
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Филиппо.
Он отметил, что Зеленский в настоящее время ищет способы удержаться без помощи западных партнёров. По словам Филиппо, Зеленский понимает, что ему готовят замену.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщение Службы внешней разведки РФ о замене Зеленского на посла Украины в Британии Валерия Залужного говорит само за себя.
По информации разведки, замена Зеленского является одним из условий «перезагрузки отношений» Украины с западными государствами.