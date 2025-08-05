Турнир ATP перенесли из Белграда в Афины на фоне конфликта Джоковича с властями

Поводом для протестов в Сербии стало чрезвычайное происшествие на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, где в результате обрушения козырька на платформу с пассажирами погибли 16 человек. Позже в Белграде вспыхнули протесты из-за обрушения в Нови-Саде. Оппозиционеры требовали привлечь к ответственности виновных. На фоне беспорядков премьер Сербии Милош Вучевич подал в отставку. Вучич заявил, что за акциями протеста стоят «агенты западных стран», пытающиеся организовать «цветную революцию» с участием студентов и других демонстрантов.