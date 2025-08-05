Психолог объяснила, как эмоции влияют на привлекательность

По мнению психолога, осознанность, телесные практики и проживание подавленных чувств оживляют человека изнутри, благодаря чему он начинает буквально «сиять». Уверенность не формируется извне — она рождается тогда, когда человек слышит себя изнутри. Это не про мантры перед зеркалом, а про искренний внутренний контакт и принятие себя даже в моменты уязвимости, подчеркнула Турлаева.