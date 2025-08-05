Психолог объяснила, как эмоции влияют на привлекательность

Внутренняя гармония — ключ к истинной внешней привлекательности. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, специалист по когнитивно-поведенческой терапии и EMDR-терапии Надежда Турлаева.
По её словам, нервная система передаёт настроение через мельчайшие движения, осанку, мимику и голос. Если человек испытывает тревогу, самокритику или подавленность, это сразу становится заметно окружающим на невербальном уровне, даже если внешне он выглядит безупречно — с идеальным макияжем, прической и дорогой одеждой.
Эксперт подчеркнула, что внутренняя гармония проявляется через умение быть в контакте со своими чувствами. Негативные эмоции — естественная часть человеческого опыта, однако важно позволять себе их проживать, а не пытаться скрыть с помощью внешних атрибутов.
Турлаева также обратила внимание на психофизиогномику: когда психика напряжена, лицо превращается в «маску». Напряжённая челюсть, застывшая улыбка и приподнятые брови сигнализируют о внутреннем контроле, тревоге и стремлении понравиться. Работа с эмоциями помогает вернуть лицу естественную подвижность, телу — свободу, а взгляду — живость.
По мнению психолога, осознанность, телесные практики и проживание подавленных чувств оживляют человека изнутри, благодаря чему он начинает буквально «сиять». Уверенность не формируется извне — она рождается тогда, когда человек слышит себя изнутри. Это не про мантры перед зеркалом, а про искренний внутренний контакт и принятие себя даже в моменты уязвимости, подчеркнула Турлаева.