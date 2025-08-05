Россиян предупредили о штрафе за уборку квартиры в вечернее время из-за шума

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и других нормативных актов Евгений Машаров предупредил, что жителям многоквартирных домов может грозить штраф за шум от использования бытовой техники в вечернее и ночное время.
Он уточнил, что к шуму относятся ремонтные работы, громкая музыка, звук от телевизора, лай собак, мяуканье кошек, работа бытовой техники, крики, пение, вечеринки и «громкое выяснение отношений».
— Шумным соседям придется заплатить от 500 до 1000 рублей. Должностные лица заплатят от одной до двух тысяч рублей, — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Машаров добавил, что соседи могут обратиться в полицию и в управляющую компанию с жалобами на нарушителя. Также можно обратиться с исковым заявлением в суд для компенсации морального вреда.
Если во время готовки еды запах от нее будет распространяться в соседние квартиры, то можно получить штраф. Об этом сообщила юрист Екатерина Нечаева. Она пояснила, что у каждого россиянина есть право на благоприятную окружающую среду.