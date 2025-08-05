Мать Рамзана Кадырова получила награду «За заслуги перед Херсонской областью»

Председатель Херсонской областной государственной администрации Владимир Сальдо наградил мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани. Она получила орден «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Об этом рассказал в Telegram-канале глава Правительства республики Магомед Даудов.
Он указал на «большое сердце» Аймани Кадыровой. Глава Правительства Чечни также отметил ее «сильный характер и редкое сочетание мудрости, терпения и милосердия».
«Соответствующей награды она удостоена указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время проведения специальной военной операции на территории области», — подчеркнул Магомед Даудов.
Рамзан Кадыров 3 августа сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали склад боеприпасов ВСУ. Им удалось уничтожить цель на сумском направлении.