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Мать Рамзана Кадырова получила награду «За заслуги перед Херсонской областью»

Сальдо наградил Аймани Кадырову орденом за заслуги перед Херсонской областью.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Херсонской областной государственной администрации Владимир Сальдо наградил мать главы Чечни Рамзана Кадырова Аймани. Она получила орден «За заслуги перед Херсонской областью» I степени. Об этом рассказал в Telegram-канале глава Правительства республики Магомед Даудов.

Он указал на «большое сердце» Аймани Кадыровой. Глава Правительства Чечни также отметил ее «сильный характер и редкое сочетание мудрости, терпения и милосердия».

«Соответствующей награды она удостоена указом губернатора Херсонской области Владимира Сальдо за большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач во время проведения специальной военной операции на территории области», — подчеркнул Магомед Даудов.

Рамзан Кадыров 3 августа сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» ликвидировали склад боеприпасов ВСУ. Им удалось уничтожить цель на сумском направлении.

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