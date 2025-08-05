Недоброе утро: ремонтные работы и ДТП осложняют проезд по Владивостоку

Также от участников дорожного движения продолжают поступать жалобы на дорожные работы в районе Калинина, 275а («Зелёный остров»). Там с прошлых выходных перекрыта крайняя правая полоса в сторону объездной трассы, причём рабочие появляются в зоне производства работ весьма эпизодически. Даже в 10 утра проезд в этом направлении затруднён — картографические сервисы показывают заторы со стороны Золотого моста и Диомида, а в вечернее время перекрытая полоса существенно ухудшает традиционный затор по направлению из центра на Чуркин, Змеинку и Патрокл. В telegram-чате Константина Шестакова уже называют это решение с перекрытием полосы без проведения на ней активных работ «геноцидом».