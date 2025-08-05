Недоброе утро: ремонтные работы и ДТП осложняют проезд по Владивостоку

В социальных сетях появилась информация об автоаварии на улице Крыгина в районе ЖК «Алые паруса». По предварительной информации, столкнулись два легковых автомобиля и заказной автобус, зарезервированный для перевозки группы детей (на заднем стекле имеется соответствующая предупреждающая наклейка). Столкнувшиеся автомобиль и автобус заняли почти всю ширину дороги. Так как крайняя правая полоса дороги занята припаркованными автомобилями, проезд перекрыт полностью — проезд между маяком и одноимённой автобусной остановкой сейчас заблокирован.
Сообщается как минимум об одной жертве — одного из водителей увезла с места аварии бригада «скорой помощи».
Пока часть Эгершельда отрезана от остального города из-за аварии, муниципальная служба «Содержания городских территорий» продолжает ремонт на перекрёстке улиц Русская — Бородинская — Адмирала Горшкова. Сегодня по плану установка и бетонирование нового бордюра на подготовленном участке. Работы ведутся с 07:00, плановое время завершения — 17:00. В связи с дорожными работами движение по крайней правой полосе ограничено, предупреждает «СГТ».
Также от участников дорожного движения продолжают поступать жалобы на дорожные работы в районе Калинина, 275а («Зелёный остров»). Там с прошлых выходных перекрыта крайняя правая полоса в сторону объездной трассы, причём рабочие появляются в зоне производства работ весьма эпизодически. Даже в 10 утра проезд в этом направлении затруднён — картографические сервисы показывают заторы со стороны Золотого моста и Диомида, а в вечернее время перекрытая полоса существенно ухудшает традиционный затор по направлению из центра на Чуркин, Змеинку и Патрокл. В telegram-чате Константина Шестакова уже называют это решение с перекрытием полосы без проведения на ней активных работ «геноцидом».