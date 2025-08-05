В мессенджере Telegram впервые верифицировали личный аккаунт пользователя

Представители мессенджера Telegram впервые верифицировали персональный аккаунт человека, отметка о подтверждённом профиле появилась у сооснователя этой платформы Павла Дурова.
Значок в голубой рамке отображается в чате с пользователем. Кроме того, его можно увидеть в профиле слева от имени человека. При этом в поисковике, встроенном в Telegram, плашка не выводится.
Также можно заметить, что уведомление о верификации аккаунта приводится на английском языке независимо от установленного пакета.
Напомним, в мае мессенджер Telegram предоставил пользователям возможность оспаривать заморозку аккаунта и внедрил новые жесты для пересылки публикаций.