Раритеты расскажут о советском авиаконструкторе

Истребители серии МиГ («Микоян и Гуревич») были спроектированы инженерами-авиаконструкторами Артемом Микояном и Михаилом Гуревичем. МиГ-1 был выпущен в 1940 году и стал одним из первых советских истребителей. К началу Великой Отечественной войны именно из самолетов этой серии был составлен основной авиационный парк советской Красной армии. Модель же МиГ-3 отличалась увеличенным топливным баком — в серию их выпустили спустя неделю после проведения фронтовых испытаний.