Раритеты расскажут о советском авиаконструкторе

4 августа в Музее Победы открылась выставка, посвященная 120-летию со дня рождения знаменитого советского авиаконструктора Артема Микояна. Экспозиция подготовлена в рамках проекта «Герои тыла».
Площадь масштабной экспозиции «Подвиг народа» огромна. Там воссозданы госпитали, театры, жилые дома и библиотеки военного времени. Один из павильонов представляет собой трехмерную панораму завода. В рамках выставки рассказывают истории героических тружеников тыла.
— Сегодня мы дополнили масштабную экспозицию новой страницей в истории Победы, — рассказывает Екатерина Шубина, куратор выставки и специалист по выставочной и экспозиционной деятельности Музея Победы. — Новая витрина посвящена 120-летию со дня рождения Артема Ивановича Микояна, советского авиаконструктора и одного из создателей самолета МиГ — одного из самых массовых советских истребителей времен Второй мировой войны.
Помимо макета истребителя в экспозиции представлены также масляный радиатор и генератор системы электрообеспечения от самолета лейтенанта Василия Пойденко, погибшего при защите Москвы в 1941 году.
— Их нашли на раскопках в 1967 году и передали в музей, — добавляет Екатерина. — Также здесь представлен баллон пневмозарядки бортового самолета МиГ-3 подполковника Степана Супруна, который передали Музею Победы на постоянное хранение от Центрального музея Вооруженных сил.
Экспозицию дополнили также и архивные документы: заключение летчиков-испытателей по самолету И-200 (МиГ-1), разработанному Артемом Микояном и Михаилом Гуревичем в 1940 году, конструкторские решения, которые во многом повлияли на истребители МиГ-2 и последующие самолеты, а также график проектирования и постройки самолета И-200.
На витрине представлены и архивные фотографии — например, фото первых лауреатов Сталинской премии, среди которых был и Артем Микоян. Снимок сделан 2 апреля 1941 года. Выставка будет доступна для посетителей до 8 сентября.
СПРАВКА.
Истребители серии МиГ («Микоян и Гуревич») были спроектированы инженерами-авиаконструкторами Артемом Микояном и Михаилом Гуревичем. МиГ-1 был выпущен в 1940 году и стал одним из первых советских истребителей. К началу Великой Отечественной войны именно из самолетов этой серии был составлен основной авиационный парк советской Красной армии. Модель же МиГ-3 отличалась увеличенным топливным баком — в серию их выпустили спустя неделю после проведения фронтовых испытаний.