Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту шести километров

Высота самого вулкана составляет 1856 метров.
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 6000 метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Населенные пункты на пути распространения шлейфа отсутствуют, выпадения пепла в жилых районах зафиксировано не было. «Зарегистрированных туристических групп в районе вулкана нет. Вулкану Крашенинникова присвоен “оранжевый” код авиационной опасности», — сообщили в telegram-канале министерства.
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По данным специалистов, шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. Сотрудники МЧС России рекомендуют воздержаться от посещения окрестностей вулкана и не совершать восхождения на его вершину в связи с сохраняющейся опасностью.
Вулкан Крашенинникова начал извергаться 3 августа 2025 года, выбросив столб пепла на высоту около 6000 метров. По данным ученых, угрозы для жителей, туристов и инфраструктуры региона нет, поскольку пепловый шлейф уходит в сторону Тихого океана, а территория вокруг вулкана малонаселена и лишена густой растительности.