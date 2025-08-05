Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту шести километров

По данным специалистов, шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. Сотрудники МЧС России рекомендуют воздержаться от посещения окрестностей вулкана и не совершать восхождения на его вершину в связи с сохраняющейся опасностью.