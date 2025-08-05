Россиян предупредили об ответственности за шум от уборки квартиры вечером: о запрете

Жильцы многоквартирных домов могут получить штраф за вечернюю или ночную уборку. Ответственность накладывается в том случае, если звук от приборов превысит допустимые пределы. Об этом напомнил россиянам член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, пишет РИА Новости.
Он уточнил, что относится к шуму. Так, например, россияне могут получить штраф за излишне громкие ремонтные работы, лай собак, вечеринки и другое.
«Сейчас в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по всей РФ. В проекте — запрет на шум с 23.00 до 07.00, дневной тихий час с 13.00 до 15.00, ограничение на ремонт с 09.00 до 19.00 по будням», — предупредил Евгений Машаров.
Об ответственности стоит помнить и водителям транспортных средств. Так, в Тульской области выписали штраф за отказ открыть грузовой отсек по требованию сотрудников ДПС.