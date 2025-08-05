Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили об ответственности за шум от уборки квартиры вечером: о запрете

Член ОП РФ Машаров напомнил о штрафах за вечернюю уборку квартиры.

Источник: Комсомольская правда

Жильцы многоквартирных домов могут получить штраф за вечернюю или ночную уборку. Ответственность накладывается в том случае, если звук от приборов превысит допустимые пределы. Об этом напомнил россиянам член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что относится к шуму. Так, например, россияне могут получить штраф за излишне громкие ремонтные работы, лай собак, вечеринки и другое.

«Сейчас в Госдуме рассматривается федеральный закон о тишине, который должен ввести единые правила по всей РФ. В проекте — запрет на шум с 23.00 до 07.00, дневной тихий час с 13.00 до 15.00, ограничение на ремонт с 09.00 до 19.00 по будням», — предупредил Евгений Машаров.

Об ответственности стоит помнить и водителям транспортных средств. Так, в Тульской области выписали штраф за отказ открыть грузовой отсек по требованию сотрудников ДПС.