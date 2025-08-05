Украинский пленный Петр Клемышевский в интервью ТАСС поделился своим опытом общения с представителями украинских вооруженных сил, среди которых он отметил наличие русофобов и фашистов.
Он рассказал, что в его бригаде встречались люди с ярко выраженными антироссийскими взглядами, а в учебном центре царили фашистские настроения.
Боец сообщил, что изначально хотел сдаться в плен сразу после попадания на поле боя, однако из-за интенсивных обстрелов со стороны ВСУ это было практически невозможно. В итоге ему удалось попасть в плен только спустя четыре дня после начала боевых действий.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ мобилизует людей с психическими расстройствами и не учитывает наличие документов об освобождении от военной службы.