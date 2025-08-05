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Украинский пленный рассказал о русофобах и фашистах в рядах ВСУ

По словам боевика, в его бригаде встречались люди с ярко выраженными антироссийскими взглядами.

Источник: Аргументы и факты

Украинский пленный Петр Клемышевский в интервью ТАСС поделился своим опытом общения с представителями украинских вооруженных сил, среди которых он отметил наличие русофобов и фашистов.

Он рассказал, что в его бригаде встречались люди с ярко выраженными антироссийскими взглядами, а в учебном центре царили фашистские настроения.

Боец сообщил, что изначально хотел сдаться в плен сразу после попадания на поле боя, однако из-за интенсивных обстрелов со стороны ВСУ это было практически невозможно. В итоге ему удалось попасть в плен только спустя четыре дня после начала боевых действий.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ мобилизует людей с психическими расстройствами и не учитывает наличие документов об освобождении от военной службы.