Украинский пленный рассказал о русофобах и фашистах в рядах ВСУ

Боец сообщил, что изначально хотел сдаться в плен сразу после попадания на поле боя, однако из-за интенсивных обстрелов со стороны ВСУ это было практически невозможно. В итоге ему удалось попасть в плен только спустя четыре дня после начала боевых действий.