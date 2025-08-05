Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на шесть километров

На Камчатке зафиксирован пепловый выброс из вулкана Крашенинникова, достигший высоты до 6 километров, сообщает Главное управление МЧС региона.
Согласно данным ведомства, инцидент произошел 5 августа, и шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении, в сторону Тихого океана.
В ГУМЧС отметили, что на пути распространения пеплового облака населённые пункты отсутствуют, что снижает риск для местных жителей. Также было подчеркнуто, что в районе вулкана в настоящее время не зарегистрировано туристических групп или других скоплений людей.
В связи с активностью вулкана Крашенинникова ему присвоен «оранжевый» уровень авиационной опасности, что свидетельствует о повышенной угрозе для воздушного движения. Ведомство продолжает следить за ситуацией и информировать о возможных изменениях в активности вулкана.
Ранее сообщалось, что на Камчатке произошло извержение вулкана Крашенинникова, оно сопровождалось выбросом пепла, высота составила около шести километров над уровнем моря.