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Верховный суд напомнил россиянам правила заключения договора страхования: что со ставкой по кредиту

ВС заявил о запрете на навязывание банками конкретной страховой компании.

Источник: Комсомольская правда

Заёмщикам напомнили некоторые правила заключения договора страхования. Верховный суд сообщил о запрете на навязывание банками конкретной организации. Заёмщик имеет право на заключение договора страхования в любой компании. Об этом сообщил Верховный суд.

Так, в инстанции рассмотрели дело волгоградца, который взял в банке 3,6 миллиона рублей по ставке в 8,9%. Страховую сумму при этом установили в размере, соответствующем сумме долга по кредитному договору. Позже волгоградец разорвал соглашение и заключил его с другой организацией.

«Кредитор обязан предоставить заемщику потребительский кредит на тех же условиях в случае, если заемщик самостоятельно застраховал свою жизнь, здоровье или иной страховой интерес в пользу кредитора у страховщика, соответствующего критериям, установленным кредитором в соответствии с требованиями законодательства РФ», — говорится в определении Верховного суда.

В России между тем продолжают расследовать дело о теракте в «Крокус сити холле». Так, срок содержания под стражей продлили 19 фигурантам.