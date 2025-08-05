Верховный суд напомнил россиянам правила заключения договора страхования: что со ставкой по кредиту

Заёмщикам напомнили некоторые правила заключения договора страхования. Верховный суд сообщил о запрете на навязывание банками конкретной организации. Заёмщик имеет право на заключение договора страхования в любой компании. Об этом сообщил Верховный суд.
Так, в инстанции рассмотрели дело волгоградца, который взял в банке 3,6 миллиона рублей по ставке в 8,9%. Страховую сумму при этом установили в размере, соответствующем сумме долга по кредитному договору. Позже волгоградец разорвал соглашение и заключил его с другой организацией.
«Кредитор обязан предоставить заемщику потребительский кредит на тех же условиях в случае, если заемщик самостоятельно застраховал свою жизнь, здоровье или иной страховой интерес в пользу кредитора у страховщика, соответствующего критериям, установленным кредитором в соответствии с требованиями законодательства РФ», — говорится в определении Верховного суда.
В России между тем продолжают расследовать дело о теракте в «Крокус сити холле». Так, срок содержания под стражей продлили 19 фигурантам.