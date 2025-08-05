Верховный суд напомнил россиянам правила заключения договора страхования: что со ставкой по кредиту

Так, в инстанции рассмотрели дело волгоградца, который взял в банке 3,6 миллиона рублей по ставке в 8,9%. Страховую сумму при этом установили в размере, соответствующем сумме долга по кредитному договору. Позже волгоградец разорвал соглашение и заключил его с другой организацией.