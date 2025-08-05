Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме призвали провести рейд и найти нелегальные детские лагеря

В России необходимо провести рейд и установить все нелегальные детские лагеря, а после зарыть их.

В России необходимо провести рейд и установить все нелегальные детские лагеря, а после зарыть их. С такой инициативой выступили в Госдуме, передает ТАСС.

«Требуем масштабной федеральной проверки и закрытия всех лагерей, не включенных в региональные реестры», — отметили в нижней палате парламента.

В Госдуме вспомнили про трагические случаи в региональных лагерях во время детского отдыха. И признали, что сейчас ситуация существенно изменилась в позитивную сторону. Но, по словам парламентариев, власти все еще находят лагеря-нелегалы.

Неучтенные учреждения не соблюдают стандарты, поэтому отдыхающие там дети подвергаются дополнительным рискам. Это касается как плохого питания, таки медицинского обслуживания, заключили в Госдуме.