В Госдуме призвали провести рейд и найти нелегальные детские лагеря

В России необходимо провести рейд и установить все нелегальные детские лагеря, а после зарыть их. С такой инициативой выступили в Госдуме, передает ТАСС.
«Требуем масштабной федеральной проверки и закрытия всех лагерей, не включенных в региональные реестры», — отметили в нижней палате парламента.
В Госдуме вспомнили про трагические случаи в региональных лагерях во время детского отдыха. И признали, что сейчас ситуация существенно изменилась в позитивную сторону. Но, по словам парламентариев, власти все еще находят лагеря-нелегалы.
Неучтенные учреждения не соблюдают стандарты, поэтому отдыхающие там дети подвергаются дополнительным рискам. Это касается как плохого питания, таки медицинского обслуживания, заключили в Госдуме.