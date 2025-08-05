«Сильнее меняется обмен веществ»: врач объяснила, почему в жару не хочется есть

Летом многие замечают, что аппетит снижается — и это вполне естественно. Диетолог Людмила Денисенко рассказала KP.RU, что этому есть несколько причин.
— Чем дольше стоит жара с низкой влажностью, тем сильнее меняется обмен веществ. В жару теряется много жидкости, уменьшается слюноотделение, из-за этого возникает чувство сухости во рту. Отсюда и снижение аппетита, и ухудшение усвояемость пищи, — объяснила Денисенко.
Кроме того, жара ускоряет расход витаминов, особенно водорастворимых, таких как витамины С, B1, B2, B6 и РР. Это может привести к их дефициту, а значит, важно поддерживать правильный баланс в питании.
Чтобы чувствовать себя комфортно в зной, Денисенко посоветовала смещать режим питания. Основные приемы пищи следует делать утром и вечером, а днем ограничиться легкими перекусами. Также эксперт порекомендовала избегать тяжелых и жирных блюд, таких как жареное мясо и картофель, и отдавать предпочтение овощам, фруктам и легким белковым продуктам.