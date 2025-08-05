Строительно-монтажные работы на станции метро «Спортивная» в Новосибирске завершены на 99 процентов. Сейчас, по данным департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города, там ведутся пусконаладочные работы внутренних инженерных систем. Об этом пишет «Om1 Новосибирск».