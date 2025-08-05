Строительно-монтажные работы на станции метро «Спортивная» в Новосибирске завершены на 99 процентов. Сейчас, по данным департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города, там ведутся пусконаладочные работы внутренних инженерных систем. Об этом пишет «Om1 Новосибирск».
После завершения работ специалисты Сибирского управления Ростехнадзора проведут итоговую проверку. По ее результатам будет выдано заключение о соответствии построенной станции требованиям проектной документации и технических регламентов.
Далее данное заключение направят в управление архитектурно-строительной инспекции мэрии. Если все будет в порядке, то объект получит разрешение на ввод в эксплуатацию.
— Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2025 года, — добавили в департаменте.