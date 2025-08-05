Опубликован прогноз погоды на 5 августа 2025 года в Красноярске

5 августа 2025 года в Красноярске ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, который продолжится и в течение дня. Ветер в ночное время будет слабым, а днем усилится, дующий с северо-запада со скоростью 4−9 м/с.