На Дальнем Востоке появится крупнейший «сухой порт» России: что о нем известно

«Проект ТЛЦ “Артем” направлен на достижение национальной цели развития “Устойчивая и динамичная экономика”, которую определил президент России Владимир Путин», — заявил первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников. Что известно о строительстве сухого порта.
Транспортно-логистический центр разместится на территории площадью 455 гектаров и будет оснащен современной железнодорожной, терминальной, складской и таможенной инфраструктурой. Уникальной особенностью проекта станет применение технологии ускоренной обработки контейнерных поездов, что соответствует мировым стандартам логистического сервиса.
Проектная мощность терминала составит 0,5 миллиона ДФЭ (двадцатифутовых эквивалентов) в год. Реализация проекта обеспечит создание 230 новых рабочих мест в регионе. Временный запуск первого этапа намечен на 2025 год, полноценный ввод в эксплуатацию — на 2027 год.
Финансирование осуществляется через механизм «Фабрики проектного финансирования» под кураторством Минэкономразвития. Синдикат предоставит 31,5 млрд рублей сроком на 15 лет, при этом доля ВЭБ.РФ составит 7,4 млрд рублей.
Напомним, в начале сентября во Владивостоке пройдет юбилейный X Восточный экономический форум. Уже опубликована архитектура деловой программы.