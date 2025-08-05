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На Дальнем Востоке появится крупнейший «сухой порт» России: что о нем известно

ВЛАДИВОСТОК, 5 августа, ФедералПресс. ВЭБ.РФ и Сбербанк заключили соглашение о синдицированном кредитовании строительства мультимодального транспортно-логистического центра «Артем» в Приморском крае. Масштабный инфраструктурный проект стоимостью 40,3 млрд рублей станет крупнейшим «сухим портом» на российском Дальнем Востоке.

Источник: Reuters

«Проект ТЛЦ “Артем” направлен на достижение национальной цели развития “Устойчивая и динамичная экономика”, которую определил президент России Владимир Путин», — заявил первый заместитель министра экономического развития Максим Колесников. Что известно о строительстве сухого порта.

Транспортно-логистический центр разместится на территории площадью 455 гектаров и будет оснащен современной железнодорожной, терминальной, складской и таможенной инфраструктурой. Уникальной особенностью проекта станет применение технологии ускоренной обработки контейнерных поездов, что соответствует мировым стандартам логистического сервиса.

Проектная мощность терминала составит 0,5 миллиона ДФЭ (двадцатифутовых эквивалентов) в год. Реализация проекта обеспечит создание 230 новых рабочих мест в регионе. Временный запуск первого этапа намечен на 2025 год, полноценный ввод в эксплуатацию — на 2027 год.

Финансирование осуществляется через механизм «Фабрики проектного финансирования» под кураторством Минэкономразвития. Синдикат предоставит 31,5 млрд рублей сроком на 15 лет, при этом доля ВЭБ.РФ составит 7,4 млрд рублей.

Напомним, в начале сентября во Владивостоке пройдет юбилейный X Восточный экономический форум. Уже опубликована архитектура деловой программы.