На Дальнем Востоке появится крупнейший «сухой порт» России: что о нем известно

Проектная мощность терминала составит 0,5 миллиона ДФЭ (двадцатифутовых эквивалентов) в год. Реализация проекта обеспечит создание 230 новых рабочих мест в регионе. Временный запуск первого этапа намечен на 2025 год, полноценный ввод в эксплуатацию — на 2027 год.